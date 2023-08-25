Херсон, 25 августа, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В ночь на 25 августа украинские войска обстреливали Казачьи Лагери, Каховку, Новую Каховку и Голую Пристань на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 25 августа рассказал журналистам представитель экстренных служб региона.

Сергей Аверин/РИА Новотси

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Великая Лепетиха», — сказал он.

Представитель экстренных служб отметил, что со стороны ВСУ по этим населённым пунктам выпустили в общей сложности 32 боеприпаса. Число возможных жертв среди мирных жителей и разрушения инфраструктуры уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за сутки 93 раза обстреляли территорию ДНР. По территории республики украинские военные выпустили в общей сложности 337 единиц различных боеприпасов.

24 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими войсками посёлка Тёткино и села Елизаветовка в Глушковском районе. Специалисты аварийных служб начали тем же вечером восстановительные работы.