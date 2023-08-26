Либревиль, 26 августа, 2023, 09:27 — ИА Регнум. В Габоне стартовали выборы президента и депутатов парламента, сообщила радиостанция SABC.

TASS/EPA/DANIEL IRUNGU Президент Габона Али Бонго Ондимбу

Комментируя это событие, глава МВД Габона Ламбер Ноэль Мата сказал, что выборы проходят в условиях особых мер безопасности, включая закрытие внешних границ на сутки.

Он призвал политиков не позволять своим сторонникам действия, способные нанести ущерб республике.

«С нарушителями мы будем поступать без всяких компромиссов», — сказал министр.

На пост главы государства в Габоне претендуют 14 человек, включая действующего президента Али Бонго Ондимбу. Если его выберут, он станет президентом в третий раз.

Ондимба — лидер правящей Габонской демократической партии.

Его основной оппонент — Альбер Ондо Осса (бывший министр образования Габона, экс-кандидат в президенты на выборах 2009 года). Этого кандидата поддерживают шесть оппозиционных партий Габона.

Также в республике сегодня началось голосование на выборах в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) и выборы в органы местного самоуправления.