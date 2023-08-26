Вашингтон, 26 августа, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины при трансграничных атаках на Россию не использовали технику и вооружения, предоставленные Соединёнными Штатами Америки, сообщило американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», — сообщило издание со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Американские чиновники также высказали предположение, что атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России необходимы для повышения морального духа граждан Украины и военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Украина запросила у Соединённых Штатов Америки крылатые ракеты JASSM, которые, по мнению украинской стороны, позволят Вооружённым силам Украины захватить Крымский полуостров. Он добавил, что ракеты JASSM, в отличие от Storm Shadow и SCALP, совместимы с американскими истребителями F-16.