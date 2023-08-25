Украина, 25 августа, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины, задействованные на запорожском направлении, терпят «сумасшедшие» потери как в личном составе, так и в военной технике, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой», — рассказал Балицкий в интервью РИА Новости 5 августа.

По его словам, на некоторых участках фронта Вооружённые силы Украины предпочитают задействовать иностранную технику, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Балицкий отметил, что потери, которые ВСУ несут в зоне боевых действий, «сумасшедшие».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 августа президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Встреча состоялась ночью из-за напряжённого рабочего графика главы государства. В ходе нее Путин оценил работу Балицкого в регионе и отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере.