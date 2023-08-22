Москва, 23 августа, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Рабочую встречу провёл президент России Владимир Путин с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Мероприятие состоялось в ночь на 23 августа в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин

Из-за напряжённого рабочего графика главы России рабочая встреча с врио главы Запорожской области состоялась ночью. Путин положительно оценил работу Балицкого в регионе и отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере, несмотря на сложности.

«Я вижу, что вся команда ваша мобилизована — в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется — в экономике, в социальной сфере», — указал Путин.

Президент России попросил отдельно доложить о ситуации в энергетике, назвав этот вопрос важным и острым. В частности, Путина заинтересовали темпы газификации региона.

Президент России признал, что в регионе предстоит ещё сделать очень многое и пообещал помогать. При этом Путин согласился со словами Балицкого о том, что у Запорожской области очень выгодное географическое положение. Глава России отметил большой потенциал региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин в ночь на 23 августа провёл рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава региона доложил президенту России, что ситуация в республике остаётся напряжённой, но стабильной, без обострений. Кроме того, Пасечник рассказал Путину о формировании органов власти в ЛНР.