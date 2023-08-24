Берн, 25 августа, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Клод Руис Пикассо, сын испанского художника Пабло Пикассо, который последние 34 года управлял фондом наследия своего отца, скончался возрасте 76. Об этом в четверг, 24 августа, сообщило агентство AFP.

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«Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии… Он оставил жену Сильвию и двух детей, Жасмен и Солаль», — сообщил агентству адвокат Клода Руиса Пикассо Жан-Жак Нойер.

Сын Пабло Пикассо с 1989 года управлял фондом наследия испанского художника и относящимися к его творчеству правами. В июле этого года он передал эти обязанности своей сестре Паломе.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря 2022 года в возрасте 87 лет ушла из жизни старшая дочь художника Пабло Пикассо. По данным Agence France-Presse, Майя Руис-Пикассо мирно ушла из жизни утром 21 декабря в окружении семьи.