Париж, 21 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Старшая дочь франко-испанского художника Пабло Пикассо ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом 21 декабря сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на коммюнике семьи художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо

В тексте сообщения говорится о том, что Майя Руис-Пикассо мирно ушла из жизни утром 21 декабря в окружении семьи в возрасте 87 лет.

Она изображена на многих картинах своего отца Пабло Пикассо, среди которых «Майя в красном фартуке», «Майя в одежде моряка», «Майя с куклой», «Майя на лодке».