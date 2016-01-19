Санкт-Петербург, 7 февраля, 2006, 18:24 — ИА Регнум. Не менее десяти перевозчиков, в основном это компании, проигравшие конкурс на право осуществления перевозок в Санкт-Петербурге, планируют 9 февраля обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с заявлениями о допущенных в ходе тендера нарушениях федерального и местного законодательства и тем самым признать его итоги незаконными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Ассоциации независимых перевозчиков Санкт-Петербурга Андрей Колосов .

Ряд перевозчиков уже обратились в Арбитражный суд с исками к комитету по транспорту, однако рассмотрения дел состоятся в марте, решения могут быть вынесены в апреле, то есть в тот период, когда победители тендера должны будут работать на городских маршрутах, полностью вытеснив прежних. Колосов сказал также, что в настоящее время перевозчики готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу .