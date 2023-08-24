В парламенте Великобритании оправдали нарушение Сунака кодекса министерства
Лондон, 24 августа, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Нарушение министерского кодекса премьер-министром Великобритании Риши Сунаком было «непреднамеренным», заявила комиссар британского парламента по стандартам Дэниела Гринберг.
Риши Сунак нарушил кодекс, должным образом не задекларировав долю своей жены в компании по уходу за детьми. Позднее в отношении британского премьера начали расследование по вопросу декларации финансовых интересов.
«Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным… Я подтверждаю, что вопрос закрыт», — приводит агентство Reuters слова Гринберг.
Ранее сообщалось, что жена Риши Сунака Акшата Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, так как не являлась резидентом Великобритании, не отказавшись от индийского гражданства.