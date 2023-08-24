Лондон, 24 августа, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Нарушение министерского кодекса премьер-министром Великобритании Риши Сунаком было «непреднамеренным», заявила комиссар британского парламента по стандартам Дэниела Гринберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Риши Сунак нарушил кодекс, должным образом не задекларировав долю своей жены в компании по уходу за детьми. Позднее в отношении британского премьера начали расследование по вопросу декларации финансовых интересов.

«Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным… Я подтверждаю, что вопрос закрыт», — приводит агентство Reuters слова Гринберг.

Ранее сообщалось, что жена Риши Сунака Акшата Мурти смогла уклониться от уплаты налогов на ежегодные дивиденды в размере около 11,5 миллиона фунтов, так как не являлась резидентом Великобритании, не отказавшись от индийского гражданства.