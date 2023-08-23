Курск, 23 августа, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по случаю годовщины победы в Курской битве 23 августа заявил, что никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не смогли сломить советских воинов.

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«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — заявил глава государства, обращаясь к гостям торжественного мероприятия в Курске.

Курская битва — одно из сражений Великой Отечественной войны, совокупность оборонительных и наступательных операций Красной армии с целью срыва крупного наступления сил вермахта и разгрома его стратегической группировки. По масштабам, напряжённости, результатам и последствиям Курская битва стала одним из ключевых сражений войны, в котором участвовали около двух миллионов человек, шести тыс. танков, четырёх тыс. самолётов. Сражение продолжалось 50 дней, в историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. 23 августа, день разгрома немецких войск в Курской битве, является одним из дней воинской славы России, а города Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».