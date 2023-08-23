Киев, 23 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. У военной формы, закупленной для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на 35 млн гривен, есть «незначительные» недостатки. Об этом на заседании антикоррупционного комитета в Верховной раде заявил замминистра обороны Денис Шарапов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он признал, что на части товара отсутствовали необходимые бирки или был неправильно указан размер, сообщил Telegram-канал «Страна. ua». По его словам, об этом сообщили командованию тыла и в виде исключения оно приняло одежду.

Шарапов также добавил, что турецкую фирму проверяли, прежде чем заключать с ними соглашение.

«Предполагаю, что проверка была, ничего не было найдено. У меня есть документы, которые я могу предоставить для подтверждения. Замечаний по качеству товара нет», ― указал представитель минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа стало известно, что министерство обороны Украины закупило куртки для ВСУ по завышенной в три раза цене. Так, вместо 29 долларов ведомство закупало камуфляжные и зимние куртки по 86 долларов за штуку.

Контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для украинских военных минобороны заключило осенью 2022 года. Согласно сопроводительным документам, Киеву должны были поставить 4900 курток общей стоимостью $142 тысячи, но итоговая цена увеличилась до $421 тысячи. Однако, как выяснили журналисты украинского издания «Зеркало недели», фирма-поставщик была не турецкой, а украинской и принадлежала предпринимателю Роману Плетнёву. По факту закупок возбудили уголовное дело. Выяснилось, что эти куртки нельзя использовать по назначению.

В министерстве обороны Украины заявили, что не причастны к закупке некачественной одежды для подразделений сил территориальной обороны ВСУ. Из заявления следует, что воинская часть, получившая некачественную форму, самостоятельно искала исполнителя заказа.