Киев, 12 августа, 2023, 03:39 — ИА Регнум. В министерстве обороны Украины заявили, что не причастны к закупке некачественной одежды для подразделений сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Комментарий министерства обороны относительно информации… о разоблачении и уведомлении о подозрении директору частной фирмы в завладении средствами, которые выделялись на закупку форменной одежды», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения министерства обороны Украины к данному процессу закупки не имеют никакого отношения. Из заявления следует, что воинская часть, получившая некачественную форму, самостоятельно искала исполнителя заказа.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что министерство обороны Украины закупило куртки для ВСУ по завышенной в три раза цене. По данным издания, вместо 29 долларов ведомство закупало камуфляжные и зимние куртки по 86 долларов за штуку.