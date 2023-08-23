Псков, 23 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Старинная обитель и воинская крепость Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь готовится отметить 550-летие со дня основания. 28 августа в праздник Успенья Пресвятой Богородицы в монастыре пройдёт божественная литургия и крестный ход вокруг крепостных стен. Об этом сообщили в пресс-службе монастыря.

К юбилею обитель преобразилась. В монастыре провели масштабные ремонтно-реставрационные работы. Капитально отремонтировали нескольких храмов и построек. В самом городе Печоры, построенным некогда вокруг монастыря, возвели гостиницы, магазины, уютные кафе и кофейни. Также здесь действует федеральный молодёжный лагерь «Истоки» с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек. Такое же лагерь строят и для школьников.

Для ветеранов монастырем возводится «Дворец для бабушек и дедушек» со стационарным и дневным пребыванием, с медицинской и социальной службой, клубом и кафе. Появится здесь и диагностический медицинский центр, и дома для его сотрудников. Эти работы завершат первый этап благоустройства и реконструкции Печор.

В тот же день, 28 августа, в старом здании монастырской гостиницы, капитально отремонтированной и полностью оборудованной для музейного экспонирования, откроют выставку картин из собрания архимандрита Алипия и учрежден филиал Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре.

В музее выставят шедевры великих русских художников Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Исаака Левитана и других. Эти картины в 60–70-е годы ХХ века собрал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов) — сам профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в Печорах Псковской области открылся второй заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки», участниками которого стали молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики в возрасте 18–35 лет.

Форум организован программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии РПЦ и Псковского государственного университета. Форум «Истоки» впервые запустили в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Главные цели форума — формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской и культурной идентичности и создание молодёжных сообществ в области патриотического воспитания.