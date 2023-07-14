Печоры, Псковская область, 14 июля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Печорах Псковской области 14 июля открылся второй заезд Молодёжного историко-культурного форума «Истоки», участниками которого стали молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики в возрасте 18 — 35 лет.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Всего более 200 человек из 72-х регионов страны, в том числе из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, прибыли, чтобы поучаствовать в мероприятии. Директор форума Борис Сынтин рассказал, что рад каждому прибывшему.

«Надеемся, что за время пребывания на площадке вы узнаете больше не только об истории и культуре России, но и научитесь отличать правдивую информацию от ложной и прокачаете навыки в преподавательской и просветительской деятельности», — отметил он.

Второй заезд открылся на главной сцене форума, где его по традиции вместе с Сынтиным запустил его самый молодой участник. Главным партнёром заезда выступило Российское военно-историческое общество, эксперты которого активно занимаются образовательной программой форума. Количество лекций и семинаров увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

«Молодёжь — наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории страны, её культуре и национальным особенностям. Историческое просвещение молодого поколения играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», — заявила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

За время заезда на форуме пройдёт множество лекций и семинаров, тренинги и мастер-классы. Участников ждёт насыщенная развлекательная программа и экскурсии по главным достопримечательностям Псковской области. Необходимую помощь им окажут волонтёры волонтёрского корпуса Росмолодёжь. Добро. 25 добровольцев из восьми регионов страны сопроводят участников на мероприятия и экскурсии и решать все организационные вопросы.

15 июля участники также посетят деревню Самолва, где состоится фестиваль реконструкции, на котором они познакомятся с дружинной культурой и военным делом Древней Руси первой половины XIII века. Фестиваль организовал ещё один партнёр заезда — общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России». Зрители смогут прикоснуться к реальному средневековому оружию и бытовым вещам, посмотрят на конный поход дружины князя Александра Невского.

С 27 июля по 23 августа пройдут ещё три заезда по разным тематическим направлениям: «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Зарегистрироваться на третий, четвёртый и пятый заезды форума можно по ссылке, заполнив заявку.

Форум организован программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви и Псковского государственного университета. Форум «Истоки» впервые запустили в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Главные цели форума — формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской и культурной идентичности и создание молодёжных сообществ в области патриотического воспитания.