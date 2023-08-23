Киев, 23 августа, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины рискуют потерять предоставленные западными союзниками танки Leopard и Abrams, если попробуют задействовать их в зоне боевых действий. Об этом говорится в материале журнала Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

По информации источника, из-за географических особенностей местности российские войска способны с лёгкостью обнаруживать и нейтрализовывать эти машины. По мнению автора материала, ВСУ следует использовать свой старый танковый парк.

«Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64, являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва», — добавил бывший специальный помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в комментариях изданию.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл заявил, что около двух сотен украинских военных близки к завершению 12-недельной программы подготовки к управлению танками Abrams. Он отметил, что военнослужащие продолжат поддерживать свои навыки и не вернутся домой, пока обещанные боевые машины в количестве 31 единицы не будут переданы Украине.