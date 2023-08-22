Лондон, 22 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Британский генерал, ранее возглавлявший объединённое командование армии Великобритании, Ричард Берронс видит три способа завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном 22 августа BBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый вариант, по мнению генерала, связан с отказом Киева от продолжения боевых действий. Он назвал его ужасным и заявил, что не верит в такой исход событий. Второй вариант — временное прекращение огня обеими сторонами. При этом Берронс считает, что такое перемирие не будет долгим.

«Обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а конфликт возобновится в будущем», — сказал генерал.

Третий вариант Берронс связал с серией шагов по снижению давления на Украину со стороны Запада. Генерал считает, что от ВСУ не нужно требовать выполнения планов, а снабжать с таким расчётом, чтобы истощать силы России в течение длительного времени.

Ранее служивший спецназе полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии «Известиям» выразил мнение, что боевые действия на Украине завершатся к концу этой осени. Он отметил, что силы, которые остались у ВСУ, не способны ни на наступление, ни на оборону. При этом эксперт отметил, что конфликт может и затянуться, если Запада будет поставлять Киеву определённые виды вооружений.

По данным Минобороны, ВСУ за два месяца контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, 4,9 тыс. единиц техники, в том числе западную бронетехнику. Эти потери были только в ходе атак, без учёта урона, понесённого от воздушных и артиллерийских ударов по объектам ВСУ в тылу.