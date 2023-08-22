Оренбург, 22 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» объявил об отставке чешского специалиста Иржи Ярошика, занимавшего пост главного тренера команды. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба оренбургской команды.

Павел Бедняков/РИА Новости Иржи Ярошик

«Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покидает ФК «Оренбург», контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении.

«Оренбург» поблагодарил специалиста за сотрудничество, а также пожелал здоровья его семье и успехов в дальнейшей карьере.

Уточняется, что новым главным наставником команды станет испанский специалист Давид Деограсия, который до этого работал главным тренером Академии «Оренбурга», а перед этим тренировал такие испанские команды, как «Сарагоса» и «Валенсия», а также работал в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

По итогам пяти туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал только 1 очко и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. 20 августа оренбургская команда уступила на выезде грозненскому «Ахмату» с разгромным счётом 0:4.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня «Оренбург» покинул Марцел Личка, занимавший до этого пост главного тренера команды. Чешский специалист перешёл в московское «Динамо», активировавшее опцию выкупа регистрационных прав.

В прошлом сезоне оренбургская команда под руководством Лички дошла финишировала на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. После ухода специалиста в «Динамо» этот пост занял Ярошик.