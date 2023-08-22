Вашингтон, 22 августа, 2023, 06:07 — ИА Регнум. В США полагают, что в интересах Вашингтона погибло пока ещё недостаточно украинцев. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Макгрегор указал, что если Киев не объявит капитуляцию, то бедственное положение Украины, которое эксперт назвал состоянием «между катастрофой и огромным провалом», приведет к гуманитарному кризису.

«От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон», — отметил Макгрегор.

По словам военного, у России есть возможность уничтожить большое количество солдат ВСУ, устроив им «ад на земле», но такая цель российским президентом Владимиром Путиным не ставится. Макгрегор указал, что Москва хочет завершить конфликт и не рисковать потенциальной войной между Россией и США из-за Украины, так как в этом нет стратегического смысла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил экс-разведчик США Скотт Риттер, жители США не знают и не понимают Россию и единственным человеком, через которого они могут её объяснить, является российский лидер Владимир Путин.

По мнению Риттера, президент России не пытается диктовать всему миру решение проблем с российской точки зрения, а хочет решать вопросы сообща и слушать людей.