Киев, 22 августа, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Если военный конфликт на территории Украины продолжится, страна может утратить огромную часть территорий, в том числе окончательно лишиться выхода к Чёрном морю, предположил американский журналист Джексон Хинкл.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

«Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей», — рассказал журналист на своём YouTube-канале. Он подчеркнул, что военный конфликт на территории Украины завершится на условиях российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа глава канцелярии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен заявил, что Украине для возможного членства в альянсе придётся уступить России часть своих территорий. Кроме того, он добавил, что Украина сама должна решить, когда и на каких условиях вести переговоры.

Ранее президент Чехии Петр Павел также не исключил сценария, при котором Украине придётся пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения.