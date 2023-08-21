Рим, 21 августа, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Бывший командующий воздушно-десантной бригады «Фольгоре» Вооружённых сил Италии Марко Бертолини назвал немыслимой победу Украины в вооружённом конфликте. Об этом он заявил в интервью газете Libero Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров», — сказал Бертолини. Он подчеркнул, что украинская сторона не сможет добиться своих целей ни при каких условиях.

Итальянский генерал отметил, что Вооружённые силы России обладают преимуществом как в численности, так и в огневой мощи, в том числе и артиллерийской. По его словам, российская сторона ни при каких обстоятельствах не удовлетворит условия прекращения огня с учётом перспективы возможного вступления Украины в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что украинской стороне придётся пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. По его словам, взамен Украина может получить членство в альянсе. При этом он добавил, что Украина сама должна решить, когда именно и на каких условиях вести переговоры.