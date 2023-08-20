Деревня Алабино, Московская область, 20 августа, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Военно-технический форум «Армия-2023» завершился в Подмосковье, его посетили 1 093 285 человек, сообщили 20 августа в Минобороны России.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Международный военно-технический форум «Армия-2023» завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, мероприятия включали статическую экспозицию, динамическую и научно-деловую программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Российские и зарубежные предприятия представили более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

«Участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. За время работы форума организованы и проведены 29 двусторонних встреч. 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, это более чем в два раза превысило показатель прошлого года», — уточнили в министерстве.

В рамках форума «Армия-2023» российское военное ведомство подписало 11 госконтрактов. В результате их выполнения, подчеркнули в министерстве, в ВС России поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Как передавало ИА Регнум, международный военно-технический форум «Армия-2023» проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимали участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. Он уточнил, что в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят свыше 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.