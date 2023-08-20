Херсон, 20 августа, 2023, 17:33 — ИА Регнум. ВСУ наносят удары по лесам в Алёшкинском районе Херсонской области, пытаясь спровоцировать природные пожары, сообщил 20 августа корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

Один из таких ударов был нанесён в воскресенье. В результате сухая трава и деревья в лесопосадках загорелись.

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При этом ВСУ не оставляют попыток перебраться на левый берег Днепра в Херсонской области. Так, накануне Вооружённые силы России разгромили отряд ВСУ численностью до 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу. Отряд преимущественно состоял из западных наёмников. В результате грамотных действий российских бойцов были захвачены в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.