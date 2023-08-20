Москва, 20 августа, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Мята и мелисса являются одними из самых полезных трав для приготовления чая. Об этом рассказала врач Екатерина Волкова.

Светлана Денисова/ТАСС

Она отметила, что если сделать из листьев мяты и мелиссы чай, то получится отличное успокоительное и противовоспалительное средство, кроме этого, мята отлично снимает повышенное газообразование.

«Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном. Только не надо добавлять к напитку сахар», — процитировало издание «Доктор Питер» слова врача.

Волкова добавила, что чай из липы прекрасно подходит людям, которые склонны к повышению артериального давления.

По её словам, такой напиток также обладает противовоспалительным эффектом, а также лёгким мочегонным, спазмолитическим эффектами. Настои липы можно применять для обработки ран, добавила она.

Чай из чабреца является отличным противовоспалительным средством для желудочно-кишечного тракта, кроме этого у чабреца есть глистогонный эффект, он также используется как отхаркивающее средство при бронхитах, уточнила врач.

По её словам, чай из ромашки обладает выраженным противовоспалительным эффектом при патологии желудочно-кишечного тракта, поэтому его широко применяются при гастритах, колитах. Его также можно применять как местное противовоспалительное средство при язвочках в полости рта, тонзиллитах, фарингитах, а также при кожных заболеваниях в виде примочек.

Напиток из листьев земляники снижает уровень плохого холестерина, он обладает кардиопротективным действием, устраняет дисфункцию сердечной мышцы. Такой чай участвует в синтезе эритроцитов, в связи с этим полезен людям с анемией, чай имеет мочегонное, противовоспалительное действие, добавила Волкова.

В Роспотребнадзоре рассказали, что силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек. Однако существуют факторы, негативно воздействующие на иммунитет человека. Это в первую очередь длительный стресс, вредные привычки, голодание или переедание, дефицит витаминов, перенесённые травмы, ожоги, операции и загрязнение окружающей среды.