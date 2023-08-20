Подольск, Московская область, 20 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В компании Ozon заявили, что возгорание на складе в подмосковном Подольске произошло в одном из блоков, который не эксплуатировался. Об этом 20 августа сообщает РЕН ТВ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно. Блок не эксплуатировался, там не хранились товары», — сообщили в компании.

Уточняется, что сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обращался, угрозы для соседних блоков и зданий нет.

Как заявили в МЧС, пожар на складе Ozon локализован на площади 500 квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в подмосковном Подольске на складе Ozon произошёл пожар. На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании эвакуированы. К тушению привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС — 43 человека и 16 единиц техники.

Площадь пожара на складе превысила 375 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекался вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.