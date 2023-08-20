В Ozon прокомментировали пожар на складе в Подольске
В Подольске локализовали пожар на складе Ozon
Подольск, Московская область, 20 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В компании Ozon заявили, что возгорание на складе в подмосковном Подольске произошло в одном из блоков, который не эксплуатировался. Об этом 20 августа сообщает РЕН ТВ.
«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно. Блок не эксплуатировался, там не хранились товары», — сообщили в компании.
Уточняется, что сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обращался, угрозы для соседних блоков и зданий нет.
Как заявили в МЧС, пожар на складе Ozon локализован на площади 500 квадратных метров.
Как ранее сообщало ИА Регнум, в подмосковном Подольске на складе Ozon произошёл пожар. На момент прибытия первых подразделений пожарных наблюдался дым из-под кровли. Сотрудники компании эвакуированы. К тушению привлечены 91 человек, 34 единицы техники, от МЧС — 43 человека и 16 единиц техники.
Площадь пожара на складе превысила 375 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекался вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. Кроме того, в готовность был приведён вертолёт Ми-8 МЧС России.