Краснодар, 20 августа, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В Краснодаре сотрудники полиции разыскивают пропавшего восьмилетнего Арсена Исмаилова, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

УМВД России по городу Краснодару Арсен Исмаилов

Отмечается, что местонахождение ребёнка неизвестно с 17 августа.

Приметы ребёнка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в синюю футболка, зелёные шорты и чёрные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом в дежурную часть или по телефонам 02 и 102.