Херсон, 19 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Распространяемая пропагандой киевского режима информация о мобилизации в Херсонской области является ложной, сообщил 19 августа врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его словам, он получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей области и других регионов о мобилизации в ВС России на территории Херсонской области.

«Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется», — написал Сальдо.

Врио главы региона добавил, что распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы его указа являются подделкой с многочисленными ошибками. Сальдо призвал всех доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, Киев ведёт настолько агрессивную пропаганду среди населения, что даже после освобождения Снигиревки жители еще долго верили, что их обстреливают российские силы, заявил ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Люди, по словам мэра, не могли поверить, что ВСУ стреляет по их селу, что их собственные родственники, которые служат в этой армии, стреляют по жилым районам.