Симферополь, 19 августа, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Установленные на шести блоках Запорожской АЭС водо-водяные реакторы ВВЭР-1000 являются надежными, сообщил главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА Регнум

«Реакторы ВВЭР — водо-водяные реакторы — надежные, у них значительно более высокий уровень безопасности. Они корпусные, прежде всего, в отличие от уран-графитовых», — сказал он в эфире радио «Спутник в Крыму».

Марцинкевич уточнил, что в реакторах достаточно степеней защиты. Даже в том реакторе ВВЭР-1000 проект 320, который был разработан в СССР, «добрали» последние разработки, касающиеся техники безопасности, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шестой энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим горячего останова. Этот режим используют, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город Энергодар.

В режиме горячего останова образующаяся в ходе работ на ЗАЭС горячая вода идёт на обогрев домов за счёт внешней электроэнергии. Хотя сам реактор при этом не работает, температура в нём составляет примерно 280°С.