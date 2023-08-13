Энергодар, Запорожская область, 13 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Шестой энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим горячего останова, сообщили 13 августа в пресс-службе ЗАЭС.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Сегодня в 01:14 мск блок №6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии «горячий останов», — сообщили в пресс-службе станции.

На Запорожской АЭС добавили, что реакторная установка блока №4 по-прежнему находится в состоянии холодного останова.

Как сообщало ИА Регнум, в режим холодного останова четвёртый блок ЗАЭС перевели из-за того, что несколько дней назад специалисты выявили признаки неплотности трубной части на третьем парогенераторе.

10 августа на ЗАЭС сообщили, что шестой энергоблок могут перевести в режим горячего останова. Этот режим используют, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город Энергодар.

В режиме горячего останова образующаяся в ходе работ на ЗАЭС горячая вода идёт на обогрев домов за счёт внешней электроэнергии. Хотя сам реактор при этом не работает, температура в нём составляет примерно 280°С.