Москва, 18 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus, пишет 18 августа газета «Ведомости».

Павел Лисицын/РИА Новости

Как сообщил изданию один из партнёров компании, новые владельцы сети — ООО «ОБИ франчайзинговый центр» (структура сети товаров для дома OBI) — по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России в течение полугода после подписания договора летом 2022 года, однако процесс затянулся.

В базе данных Роспатента заявка на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) появилась только сейчас, она находится на экспертизе. Причём, как отмечается, Domus не единственный вариант названия для сети.

То же юрлицо ретейлера ранее подавало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Как минимум одно из названий — IdeaFix — уже отозвано.

Как передавало ИА Регнум, немецкая сеть заявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Чуть позднее стало известно о передаче активов сначала в доверительное управление, а потом о планах продать их за один евро.

В августе 2022 года шесть российских компаний, которые ранее принадлежали группе OBI, сменили собственника. Новым владельцем стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX», которая на 60% принадлежит Йозефу Лиокумовичу, а на 40% — Илье Колобкову.