Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что была вынуждена покинуть родину. Об этом дипломат сообщила в беседе с «Известиями» 27 июля.

Фотохост-агентство ТАСС/Смирнов Владимир Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

Причиной стало её сотрудничество с Россией. По словам Крайсль, австрийские власти не оставили ей выбора.

«Мне пришлось покинуть Австрию, так как я до сих пор работаю с Россией», ― уточнила она.

Кнайсль добавила, что австрийские дипломаты хотели отозвать её гражданство, только лишь потому, что она преподаёт в российском университете.

Также она отметила, что посетила Санкт-Петербург, где проходит форум Россия ― Африка, по рабочим вопросам. Город дипломат назвала большим интеллектуальным центром и центром искусств. Кнайсль добавила, что это очень яркое наследие Петра Первого.

По признанию дипломата, она изучает русский язык с преподавателем, но пока он даётся ей непросто.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр иностранных дел Австрии, работавшая в компании «Роснефть» и дружившая с российским лидером Владимиром Путиным, уехала из Европы летом 2022 года из-за своей позиции, а также постоянных угроз в свой адрес. Из Австрии она эмигрировала в Ливан.

Она объяснила, почему не выбрала для переезда Россию. Кнайсль рассказала, что по-русски говорит плохо, а арабский знает лучше. Кроме того, она знает Ливан, у нее есть друзья в этой стране, что очень важно для неё.