Симферополь, 17 августа, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Идея бывшего президента Франции Николя Саркози о проведении референдума в Крыму под наблюдением международного сообщества неуместна, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Признание бывшего президента Франции Николя Саркози в том, что Крым исторически является российской территорией, в очередной раз подтверждает полную легитимность общекрымского референдума, его правомочность с точки зрения международного права и полное соответствие Уставу ООН. Из этого следует, что никаких иных подтверждений, определяющих российский статус полуострова, абсолютно не требуется, они неуместны. Крымчане в этом никак не нуждаются», — сказал он РИА Новости.

По словам Смирнова, такие же исторические факторы и принципы были в основе вхождения в состав России новых субъектов, соответственно, здесь тоже не требуется дополнительных подтверждений волеизъявления граждан этих территорий.

Франции и её политикам стоит обратить внимание на разрешение спорных вопросов со своими бывшими колониями, которые Париж на протяжении столетий безжалостно порабощал, добавил представитель Крымской межнациональной миссии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство крымчан считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен.

По мнению французского политика, чтобы утвердить настоящую ситуацию, необходимо провести неоспоримый референдум, организованный под строгим контролем международного сообщества. К такому же решению можно подойти в отношении новых регионов России, добавил Саркози.

Крым стал частью России в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.