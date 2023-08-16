Санкт-Петербург, 16 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области устанавливают личность женщины, которая бросила новорождённого ребёнка в кусты. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Днём 15 августа 47-летняя женщина сообщила сотрудникам полиции Бокситогорского района Ленинградской области о том, что в кустах около дороги в СНТ «Металлург» она обнаружила полиэтиленовый пакет с живым новорождённым мальчиком.

Уточняется, что сейчас полицейские проводят проверку по факту оставления младенца в опасности. Ребёнок был доставлен в медучреждение в удовлетворительном состоянии, его поместили в родильное отделение.

Отмечается, что полицейские приняли меры по установлению и задержанию матери брошенного ребёнка.

Ранее сообщалось о том, что жителя Кызыла обвинили в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего, фигурант задержан. Младенец был госпитализирован, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался.