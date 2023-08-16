Москва, 16 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Учёные из Новосибирска разработали поисковую систему для нахождения раненых солдат на поле боя при помощи маячка. Об этом сообщила РИА Новости, ссылаясь на источник в некоммерческой организации «Национальная технологическая инициатива».

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что данная комплексная поисковая система была представлена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», она позволит обнаружить раненных на поле боя военнослужащих, систему можно использовать и в гражданской сфере для поиска потерявшихся беспилотников.

Уточняется, что действия системы будут скрыты от наблюдения противника, поскольку маяк фиксирует запрос поискового прибора по внутреннему радиоканалу и отвечает на него коротко. При этом поиск военнослужащего по маячку проводится при помощи специального прибора с направленной антенной, в случае обстрел, поиск можно проводить при помощи дронов.

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