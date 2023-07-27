Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Россия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента и предоставлять торговые преференции. Об этом 28 июля на пленарной сессии саммита Россия ― Африка заявил президент Владимир Путин.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«Нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнёрам из Африки», ― отметил глава государства.

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Он добавил, что Россия и Африка будут укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. По его мнению, проведённый 27 июля форум свидетельствует о том, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах.

Путин подчеркнул, что Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции.

«Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», ― пообещал он.

Президент также пообещал, что Москва увеличивает поставки сельскохозяйственной продукции странам Африки, даже несмотря на введённые против её экспорта ограничения.

«Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку», ― сказал Путин.

По его словам, в 2022 году Россия направила 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года ― почти 10 млн тонн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна.

Глава Российского государства также пообещал оказывать содействие Африке во внедрении самых передовых технологий в сельском хозяйстве. По его словам, при применении аграрных технологий Африка в перспективе сможет не только накормить себя, обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортёром различных видов продовольствия.