Москва, 15 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов скончался на 76-м году жизни, сообщила 15 августа пресс-служба Министерства здравоохранения России на своём сайте.

А. Чумичев/ТАСС Профессор Сергей Миронов

Соболезнования родным, друзьям и коллегам Миронова выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что благодаря труду и знаниям Миронова развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины.

«Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности. Его многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки был отмечен высокими государственными, правительственными и ведомственными наградами», — приводит слова Мурашко пресс-служба министерства.

Сергей Миронов родился 6 августа 1948 года в Москве, учился в Первом Московском медицинском институте (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). Во время учёбы начал работу в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) им. Н. Н. Приорова (с 2019-го называется НМИЦ) — был санитаром и медбратом. Он посвятил НМИЦ более 50 лет жизни. На протяжении 25 лет Миронов занимал должность главного внештатного специалиста травматолога-ортопеда Минздрава, где проводил работу по развитию травматолого-ортопедической службы во всех регионах страны.