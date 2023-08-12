Киев, 12 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Западные чиновники и аналитики считают, что Вооружённые силы Украины с начала военного конфликта потеряли убитыми и ранеными более 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По подсчётам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — говорится в тексте публикации. NYT отметили, что количество граждан Украины, пытающихся избежать военной службы, растёт.

В начале месяца в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тысяч военнослужащих. По данным оборонного ведомства, данный показатель не включает в себя количество убитых или раненых иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов дальнобойными орудиями.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что потери в живой силе ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.