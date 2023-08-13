Рим, 13 августа, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной сборной Италии по футболу, сообщили 13 августа в пресс-службе Федерации футбола Италии.

Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press Роберто Манчини

«Манчини ушёл с поста главного тренера сборной», — сообщила организация.

В ближайшие дни федерация намерена назвать имя нового тренера, учитывая предстоящие в скором времени отборочные игры для Евро-2024: 10 и 12 сентября с Северной Македонией и Украиной соответственно.

Манчини, отметили в федерации, сообщил о своём решении накануне, 12 августа.

Организация отметила, что с его уходом завершается важная страница в истории сборной Италии по футболу. Эта страница открылась в мае 2018 года и завершилась финалом Лиги наций 2023 года, отметили в футбольной федерации.

«Победа на Евро-2020 — триумф, завоёванный группой, в которой все поняли, как стать командой», — сообщила итальянская федерация футбола.

В мае 2018 года Манчини возглавил сборную Италии по футболу. В результате команда победила на чемпионате Европы — 2020. Кроме того, при Манчини сборная Италии дважды становились бронзовым призёром Лиги наций.

Однако под его руководством сборная не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.