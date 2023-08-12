Москва, 12 августа, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Мазут в Европе стал дороже нефти, подобной аномалии ценообразования там не было с 1990 года. Об этом 12 августа сообщает «Взгляд».

Penza350.ru Мазут

Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, подобные аномалии, когда высокосернистая нефть стоит дороже лёгкой нефти, происходят в случаях дефицита тяжёлых нефтепродуктов.

«Россия очень много поставляла мазута, битума и дизельного топлива как раз на северо-запад Европы, а теперь это запрещено санкциями», — сказал Юшков.

Эксперт сообщил, что европейцы смогли отчасти компенсировать дефицит тяжёлой нефти за счёт поставок с Ближнего Востока, а Россия перенаправила потоки в Индию. Тем не менее в Европе не смогли полностью разрешить проблемы. Кроме того, под санкциями находится и Венесуэла, которая тоже производит много тяжёлой нефти.

Юшков добавил, что мазут стали использовать для отопления вместо газа. Это также могло привести к подорожанию.

В издании указали на то, что рост цен на нефтепродукты повлияет на стоимость логистики, а также на товары в целом, что приведёт к росту темпов инфляции.

Ранее Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова заявила ИА Регнум, что в Евросоюзе сложилась очень тяжёлая экономическая ситуация. Она назвала её «идеальный шторм», так как одновременно работают несколько отрицательных факторов. Она отметила, что Евросоюз лишили сотрудничества с Россией, лишив дешёвых природных ресурсов. Вместе с тем европейские компании теряют конкурентоспособность, а США переманивают из ЕС рабочие кадры. От этого экономика Евросоюза ещё больше погружается в рецессию. Из неё можно выйти, наладив отношения с Россией, но США не разрешат этого Европе, чтобы продолжать её ослабление, сказала доцент.