Куала-Лумпур, 12 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Рыжий кот поселился в вольере с капибарами в Национальном зоопарке Малайзии и стал местной знаменитостью, сообщила малайзийская газета Bernama.

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«Каждый день 95% посетителей хотят увидеть кота Ойена. Кот очень популярен, поэтому я называю его «звездой национального зоопарка», — рассказал представитель зоопарка.

Дружба кота с капибарами стала новой достопримечательностью зоопарка. Число посетителей увеличилось в два раза после появления кота.

Кот стал официальным жителем зоопарка в июне. Его кличку даже записали на установленной у вольера табличке. Сейчас сотрудники зоопарка хотят найти коту пару.