Тбилиси, 5 августа, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Гражданка России Ксения Тричева найдена погибшей в результате схода оползня в грузинском регионе Рача, сообщили 5 августа в Министерстве иностранных дел России (секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии).

Gianni Schicchi/Global Look Press

«По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала её тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 августа оползень сошёл в селе Шови в грузинском регионе Рача рядом с гостиницей «Сансет Шови». Вода накрыла коттеджи, были повреждены мосты и дороги.

К участию в спасательных операциях были привлечены 400 сотрудников служб, военных, сотрудников полиции и кинологов. Более 200 местных жителей и туристов были эвакуированы.

По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек. 7 августа объявлено в Грузии днём траура.