Астана, 9 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Казахстанские спасатели нашли в горах у Алма-Аты тело туриста, который, по предварительной информации, является гражданином России, находившемся в розыске с 5 августа. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба МЧС республики.

Кадр из видео. МЧС Казахстана

Уточняется, что ранее в горах возле Алма-Аты в ходе проведения поисково-спасательных работ было обнаружено тело мужчины.

«Предварительно это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин Российской Федерации 1984 года рождения убыл в горы утром 5 августа и пропал», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа в МИД России сообщили, что в результате схода оползня в Грузии погибла россиянка. Гражданка России погибла в грузинском регионе Рача.

До этого в результате опрокидывании грузовика с туристами на дороге до Каракольских озер в Республике Алтай погиб один человек. ДТП произошло из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.