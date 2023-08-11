Взрыв произошёл на северо-западе Москвы
Очевидцы сообщили о хлопке на Карамышевской набережной в Москве
Москва, 11 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Хлопок раздался утром 11 августа в районе Карамышевской набережной в Москве. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях видно облако дыма.
Кадр из видео
Как пишет Telegram-канал 112, инцидент произошёл в районе больницы №67 на улице Саляма Адиля. Предварительно, никто не пострадал. Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.