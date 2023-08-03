Южно-Сахалинск, 3 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Пепловый выброс на высоту 3,5 км зафиксирован на курильском вулкане Эбеко, сообщили 3 августа в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук»

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над кратером», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Также сообщается, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров. Шлейф от выброса распространился в сторону Камчатского залива в восточном направлении.