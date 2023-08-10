Москва, 10 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Ветераны СВО с инвалидностью из разных регионов страны, включая новые субъекты России — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, — проходят программу комплексной реабилитации, разработанную Российским государственным социальным университетом и союзом «Кибератлетика».

kiberatletika

Как сообщило Министерство образования и науки РФ, бойцы посещают занятия по лечебной физкультуре и реабилитации, получают психологическую поддержку. Такой подход помогает им быстрее вернуться к полноценному и привычному образу жизни.

«Подход к реабилитации комплексный — от обучения базовым действиям после протезирования до ЛФК, гидрореабилитации и психологической поддержки. Много внимания уделяется бытовым вопросам, чтобы подопечные могли быстрее освоиться дома, — перенести предметы, взять кружку со стола, поставить книгу на полку, вставить флешку в компьютер. Также в программе учтены важные детали, значимые для инвалидов СВО, — подъемы и спуски по лестнице, ходьба по пересеченной местности», — рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, которая прибыла в Подмосковье на встречу с участниками программы.

Глава фонда добавила, что реабилитацией военнослужащих необходимо заниматься сразу, как появляется такая возможность и отметила важность масштабирования подобных программ по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Как пояснила руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова, этот фонд даст возможность решать проблемы ветеранов СВО системно на государственном уровне.