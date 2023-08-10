Москва, 10 августа, 2023, 14:56 — ИА Регнум. На территории ВДНХ стартуют работы по подготовке к международной выставке-форуму «Россия», которую проведут по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба оператора выставки АНО «Дирекция выставки достижений XXI века»

Дарья Антонова ИА Регнум

«Свои экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации», — сообщили в пресс-службе.

Рабочие начали возводить временные павильоны для участников выставки. Постройки будут находиться перед Аркой главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.

В выставке также задействуют центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Музей кино, Робостанцию и другие павильоны. Всего для мероприятия будет участвовать 70 объектов, их общая площадь превысит 250 тыс. кв. м.

Выставка откроется 4 ноября 2023 года, в День народного единства, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года. Ожидается, что её посетят не менее 10 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, в международной выставке-форуме «Россия» также будет участвовать Луганская Народная Республика. Её представители примут участие в ярмарке и проведут деловые, культурные и образовательные мероприятия. Гостям расскажут об истории ЛНР и о том, как восстанавливают регион.