Москва, 7 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика готовится представить экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

В выставке-форуме примут участие 89 регионов России. Она станет главным местом для демонстрации важнейших достижений в экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, науке и культуре. Ожидается, что выставку посетят не менее 10 млн человек.

Представители ЛНР организуют отдельный региональный стенд, примут участие в ярмарке имиджевой продукции и организуют дегустацию продукции республиканских производителей, а также проведут различные деловые, культурные и образовательные мероприятия, а также День региона — 16 декабря.

Посетителям выставки расскажут об истории ЛНР, восстановлении региона и успехах в развитии промышленности и туризма. Интерактивные элементы стенда позволят в интересной форме познакомить гостей с особенностями основных трудовых процессов. В настоящее время Организационный комитет ЛНР разрабатывает деловую и культурную программы и ведёт подготовку ко «Дню региона» и ярмарке.