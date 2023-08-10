Токио, 10 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Японская компания Sega Corporation выкупила 96,3% акций финского производителя видеоигр Rovio — создателя игры Angry Birds. Об окончательном итоге объявленной в апреле сделки стало известно 10 августа.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

«В общей сложности акционеры выставили на продажу73 397 174 акции, что составляет 96,3% всех выпущенных и находящихся в обращении. При достижении порога в 90% и получении необходимых разрешений это означает, что Rovio станет членом семьи Sega после завершения сделки», — сообщается на сайте Rovio.

Отмечается, что закрытие сделки запланировано на 17 августа. Её осуществляет британское подразделение Sega Corporation — Sega Europe. Впоследствии японская корпорация планирует принудительно выкупить оставшиеся акции.

Как сообщало в феврале ИА Регнум, ремейк Angry Birds официально удалили из Google Play. Тогда в Rovio заявили о пересмотре экономической политики. После удаления игры из Google Play уже загруженные версии продолжат работать на устройствах Android.

Финская компания Rovio специализируется на разработке компьютерных и мобильных игр. Акции компании торгуются на бирже Nasdaq Helsinki, Rovio владеет восемью игровыми студиями и дочерней компанией в Турции. Sega Corporation — глобальная компания по производству видеоигр, консолей, ПК и мобильных игр и оборудования для игровых автоматов со штаб—квартирой в Токио.