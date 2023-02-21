Хельсинки, 22 февраля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Компьютерная игра Angry Birds будет удалена из магазина приложений Google Play. Об этом 21 февраля на своей странице в Twitter сообщил её разработчик — компания Rovio из Финляндии.

Chongkian Angry Birds Activity Park. Малайзия

«Мы пересмотрели экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds, и, учитывая ее влияние на наше широкое игровое портфолио, мы решили удалить ее из магазина Google Play в четверг, 23 февраля», — говорится в заявлении Rovio.

После удаления Angry Birds из Google Play загруженная игра продолжит работать на устройствах. Rovio также сообщила, что игра в магазине App Store может быть переименована в Red’s First Flight.

Напомним, что первый выпуск игры для платформы Apple iOS состоялся 10 декабря 2009 года.