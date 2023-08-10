Москва, 10 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В ходе проверки правоохранители не выявили нарушений со стороны компании Mars, которую Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией просил проверить на финансирование ВСУ. Это следует из ответа прокуратуры Московской области, которое есть в распоряжении ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вместе с тем, отдел МВД России по городскому округу Ступино по итогам процессуальной проверки на предмет возможных противоправных действий со стороны сотрудников компании Mars принял решение отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием факта преступления.

Однако Ступинская городская прокуратура данное постановление отменила и постановила провести дополнительную проверку, которая в настоящее время не завершена.

Ранее стало известно, что прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствия уплаченных налогов. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Mars. По его словам, в России компания зарабатывает миллиарды и, возможно, финансирует ВСУ под прикрытием гуманитарных целей. Информацию об этом активисты нашли на официальном сайте Mars.

В марте 2022 года компания Mars заявила, что приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ.