Оренбург, 10 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В результате дорожной аварии в Северном районе Оренбургской области погибли два человека, сообщили в региональном управлении МВД.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

На 1213 км автодороги Москва — Челябинск на территории столкнулись два автомобиля — «Лада Гранта» и Honda. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта» — 25-летний житель Республики Тыва и 22-летняя жительница Новосибирской области», — сообщил Telegram-канал ««Мониторинг 56 Оренбургская область».

В больницу доставили с места ДТП четырёх человек — водителя и троих пассажиров иномарки. Все они, в том числе один несовершеннолетний — жители Курганской области.